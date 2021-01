7









La Juventus Women comincia il girone di ritorno come era finita l’andata e offre un monologo a tinte bianconere in quel di Vinovo. La partita contro l’Hellas Verona viene archiviata già nel primo tempo che termina 4 a 0 grazie alle reti di Hurtig, Pedersen, Girelli e Bonansea. A completare il tabellino ci pensa Zamanian con un eurogol all’ottantanovesimo che fissa il risultato finale sul 5 a 0. Una prestazione al limite della perfezione, impreziosita dal clean sheet e dal non aver concesso occasioni pericolose alle avversarie. Prosegue, quindi, il percorso netto in campionato e il testa a testa contro il Milan che rimane secondo a tre punti.





IL TABELLINO



Juventus Women-Hellas Verona: 5-0



Marcatrici: (Hurtig 13', Pedersen 26', Girelli 31', Bonansea 36', Zamanian 89')



Juventus Women (4-3-3): Giuliani; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin (Giordano 71'); Rosucci (Zamanian 46'), Pedersen, Cernoia; Hurtig (Berti 79'), Girelli (Staskova 59'), Bonansea (Maria Alves 46')​. A disp. Bacic, Soggiu, Hyyrynen, Caiazzo. All. Guarino

Hellas Verona (5-3-2): Durante; Ledri (Oliva 59'), Meneghini, Mella, Jelencic, Solow; Sardu, Santi (Colombo 59'), Ambrosi; Bragonzi, Susanna. A disp. Gritti, Marchiori, Nichele, Willis, Mancuso, De Pellegrini, Zoppi. All. Pachera



Ammonizioni: (Rosucci (J) 33', Ledri (V) 47', Lundorf (J) 56')



Arbitro: Sig. Nicolini della sez. di Brescia



FISCHIO FINALE



89 - GOL JUVENTUS, eurogol di Zamanian che lascia partire un missile dalla distanza che si infila in rete dopo aver battuto sulla traversa



75' - Staskova imbuca per Maria Alves che vola sulla destra, entra in area e spara tra i piedi di Durante



73' - OCCASIONE JUVE, Maria Alves si ritrova il pallone tra i piedi in area, spara forte verso la porta e colpisce il palo



60' - Dribbling in area di Staskova che si gira e trova l'opposizione di Durante a impedirle la conclusione



60' - Imbucata in area di Staskova, Hurtig no narriva sul pallone per una questione di centimetri



52' - Girelli devìa in area, palla respinta sulla linea



51' - Doppio dribbling di Zamanian, cross pericoloso in mezzo e Maria Alves anticipata a pochi metri dalla porta



46' - Parte il secondo tempo



INTERVALLO



40' - OCCASIONE JUVE, colpo di testa di Girelli respinto sulla linea dalla difesa scaligera, Girelli ci riprova e trova l'ottima opposizione di Durante



36' - GOL JUVENTUS, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, il pallone arriva sul secondo palo dove Bonansea, sola, può colpire a rete e infilare sotto le gambe di Durante



36' - Bonansea passa in mezzo a tre avversarie e in area piccola non riesce a trovare Hurtig



31' - GOL JUVENTUS, Girelli rimane fredda e segna il tredicesimo gol in campionato



30' - Rigore per la Juve: intervento falloso in area su Girelli



28' - Primo tiro in porta del Verona con Bragonzi: conclusione debole facile preda di Giuliani



26' - GOL JUVENTUS, azione personale fantastica di Hurtig che in dribbling salta due avversarie, entra in area e serve Pedersen che a porta vuota raddoppia



25' - Palla dentro intelligente di Girelli che taglia la difesa avversaria, Bonansea viene anticipata da Durante



24' - Dopo il gol la Juve continua a mantenere un possesso palla ordinato ma non affonda



13' - GOL JUVENTUS, Bonansea aspetta l'uscita di Durante e serve Hurtig in area che a porta vuota deve solo spingere il pallone in rete



8' - Calcio di punizione di Girelli fuori misura che termina ampiamente alto sopra la traversa



8' - Dribbling al limite dell'area di Hurtig che guadagna un calcio di punizione pericoloso



6' - OCCASIONE JUVE con Hurtig che riceve in area e spara addosso a Durante



3' - Palla in mezzo di Cernoia che pesca Bonansea, conclusione debole



0' - Nicolini fischia l'inizio della partita