Dopo la soddisfazione di aver scritto un pezzo di storia - con la qualificazione alla fase a gironi della- torna in campo la. Tra le mura amiche di Vinovo, alle 17:30, le bianconere affrontano l'e andranno alla ricerca della 100esima vittoria della loro storia.: 3-0: (Girelli 41', 48', Cernoia 51')(4-4-2): Aprile; Hyyrynen, Salvai, Lenzini, Nilden (Boattin 74'); Bonansea, Zamanian, Cernoia; Hurtig (Pedersen 67'), Staskova (Rosucci 67'), Girelli. A disp. Peyraud-Magnin, Soggiu, Gama, Lundorf, Caruso, Bonfantini​(4-1-4-1): Keizer; Ledri, De Sanctis, Jelencic, Anghileri (Rognoni 68'), Errico, Nilsson (Quazzico 68'), Cedeno, Catelli, Ambrosi, Lotti (Dahlberg 68'). A disp. Casarasa, Corsi, Rizzioli, Mancuso, Zoppi, Marchiori. All. Pachera: ​signor Gioele Iacobellis della sezione di Pisa- Conclusione dalla distanza di Zamanian che termina fuori di poco' - Conclusione da lontano di Zamanian, tiro potente e preciso che esce di pochissimo- GOL JUVE, Cernoia si unisce alla festa: prima ad arrivare su una ribattuta in area e ha gioco facile a spingere in rete- OCCASIONE JUVE, Girelli sfiora la tripletta, ancora di testa- OCCASIONE JUVE, imbucata perfetta di Bonansea, Hurtig si divora un gol clamoroso, a tu per tu con Keizer- GOL JUVE, ancora Girelli! Gol fotocopia al primo: ancora da calcio d'angolo ancora di testa- Conclusione incrociata di Hurtig, ancora brava Keizer a respingere- Inizia la ripresaINTERVALLO- Tiro-cross di Nilsson che mette in difficoltà Aprile, che è comunque brava a togliere il pallone dall'incrocio- Conclusione estemporanea di Bonansea che sorprende Kezer che è comunque brava a prendere posizione e deviare fuori- GOL JUVE, segna Girelli! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo salta più in alto di tutte e di testa sblocca un match difficilissimo- Tiro a giro di Cedeno, la conclusione è fuori misura- OCCASIONE JUVE, Cernoia serve Girelli che da buona posizione tira con potenza, bravissima Keizer a deviare fuori. Sul calcio d'angolo, respinta fuori area e tiro rasoterra di Nilden che esce a fil di palo- OCCASIONE JUVE, slalom gigante di Bonansea che salta le dirette avversarie, il suo tiro è respinto, deviazione sui piedi di Hurtig che non riesce a piazzare la zampata vincente- Tiro da fuori area di Bonansea, palla ampiamente alta- OCCASIONE VERONA, Cedeno si invola verso la porta bianconera, brava e fortunata Aprile ad anticiparla senza provocare rigore- Sgroppata di Bonansea sulla destra che semina le avversaria, palla dentro l'area ma è brava Keizer ad anticipare tutte- Conclusione di testa di Hurtig da buona posizione, tiro debole- Via al match