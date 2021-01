6







di Marco Amato

La Juventus Women vince 5 a 0 contro l'Hellas Verona e prosegue la sua corsa in testa al campionato. Grande prestazione offensiva con una Lina Hurtig sugli scudi. La linea difensiva, assistita dalla mediana, non concede nulla alle avversarie e porta a casa il clean sheet.



GIULIANI 6.5 - Mai impegnata dalle avversarie, si fa sentire per guidare il reparto



LUNDORF 6.5 - Non ha grossi pericoli proveniente dalla sua parte, per questo potrebbe spingere un po' di più



GAMA 7 - La gara si mette in discesa fin da subito, non rischia nulla e tiene alti i giri del motore anche a risultato acquisito



SEMBRANT 6.5 - Lavoro di normale amministrazione insieme alla compagna di reparto



BOATTIN 7 - Costruisce un fossato sulla fascia sinistra, avanti e indietro per tutto il match con quantità e, soprattutto, qualità (Dal 71' GIORDANO 7 - Esordio in campionato con la maglia bianconera, diligente, ordinata e puntuale negli interventi. Una diagonale difensiva perfetta all'85')



ROSUCCI 6.5 - Tanta volontà e qualche imprecisione sia con palla tra i piedi che in fase di copertura (Dal 46' ZAMANIAN 7.5 - Mette brio a centrocampo e segna un eurogol dalla distanza, un marchio di fabbrica oramai)



PEDERSEN 7 - Amministra il gioco, detta i ritmi e non manca di inserirsi in area, come in occasione del 2 a 0



CERNOIA 8 - Ovunque a centrocampo, dai suoi piedi parte l'azione del gol che sblocca il risultato e tante altre occasioni pericolose



BONANSEA 8 - Sulla destra è imprendibile per le avversarie, corona la prestazione con il gol del 4 a 0 che chiude i conti già nel primo tempo (Dal 46' MARIA ALVES 6 - In un paio di occasioni sarebbe dovuta essere più precisa e concludere a rete)



GIRELLI 8 - Tredicesimo gol in campionato all'undicesima partita: è implacabile! (Dal 59' STASKOVA 7 - Entra con il piglio giusto, cerca la rete e offre palloni preziosi alle compagne)



HURTIG 8.5 - Un gol e un assist. L'azione che porta all'assist per Pedersen è calcio, classe pura. Da far vedere ai detrattori del calcio femminile (Dal 79' BERTI 6.5 - Pochi minuti utili a macinare esperienza nella massima serie, due belle giocate che ne dimostrano le qualità)



All. GUARINO 8 - Prestazione pressoché perfetta della Juve Women che anche a risultato acquisito non allenta la pressione