La Juventus Women archivia la pratica Hellas Verona, vince 3 a 0 e conquista la vittoria numero 100 della sua storia. Di seguito le pagelle del match:– Esordio da urlo: nel primo tempo – con la partita ancora in equilibrio - toglie le castagne dal fuoco in un paio di occasioni– Se la cava, pur con qualche rischio: dalle sue parti c’è Cedeno che è in gran forma– A inizio primo tempo rischia di andare in apnea, poi prende le misure e fa una partita ordinata, senza mai rischiare (Dal 74' BOATTIN s.v.)– Sempre puntuale nelle chiusure, guida il reparto– A inizio partita, un paio di anticipi che sono l’ennesima dimostrazione che il suo ritorno alla Juventus dopo l’”Erasmus” non è un caso, tutt’altro– Gioca con il freno a mano tirato, ci può stare. Quando ha tempo di ragionare palla al piede, però, accende la luce, come al solito. Sempre preziosa sulle palle piazzate e arricchisce la prestazione con il gol del 3 a 0– Lotta, si sacrifica e fa lavoro sporco per la squadra. Troppo poco, però, il suo apporto in fase di costruzione e finalizzazione (Dal 67’ ROSUCCI s.v.)– Finalmente si è sbloccata in campionato! Suggella il suo ritorno nel tabellino delle marcatrici con una doppietta fotocopia. Il primo gol è preziosissimo, perché permette alla Juve di sbloccare un match che stava diventando complicato– Anche lei per ampi tratti è in modalità risparmio batterie. Quando accelera, però, fa slalom gigante tra le avversarie: un altro livello– Sbaglia tanto, troppo, sotto rete (Dal 67’ PEDERSEN s.v.)– Fa girare la squadra senza mai forzare la giocata– Massimo risultato con il minimo sforzo; oggi la sbloccano le individualità, più che il gioco