Eva, centrocampista classe 2005 di proprietà dellaWomen ma attualmente in prestito allaWomen si sta ritagliando sempre più spazio in questa Serie A. Ieri, nella gara tra le blucerchiate di Salvatore Mango e l'Inter di Rita Guarino la giovane ha messo a segno la sua prima rete. Una punizione dal limite con cui ha superato Cetinja, prima gloria per la giovane nella massima serie.