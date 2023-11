Mancano poche ore al calcio d'inizio della gara traWomen eoggi alle 12.30 allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella. Bianconere che, come appreso dalla nostra redazione, dovranno rinunciare certamente a Sara Bjork, ancora con la febbre e a Federicacon il solito problema al piede. Chi ci sarà certamente invece è Barbarache aveva rimediato un problema alla caviglia ma ha recuperato. Pauline, Sofiae Maellecertamente non sono al meglio ma qualcuna di loro potrebbe recuperare in extremis.