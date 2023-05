Le parole dial canale Twitch dellaBILANCIO«Essere madre e giocatrice allo stesso tempo è un compito incredibile, ma anche impegnativo, anche se fantastico. Richiede molta pianificazione e struttura da parte mia, cosa del tutto nuova per me, ma mi ha aiutato a essere molto più organizzata. Devi occuparti di molte attività e naturalmente, con il supporto del club che mi fornisce tutto ciò di cui ho bisogno ed è molto comprensivo, è molto più facile»UNA STORIA DA CONDIVIDERE«So che ha toccato molte donne, ha cambiato molto nel nostro ambiente e sono commossa da quante donne mi hanno scritto e ringraziato per aver condiviso la mia storia, quindi sono davvero felice di averlo fatto»ESSERE BIANCONERA«La Juventus è davvero una grande squadra, che gioca in un campionato che si sta sviluppando molto rapidamente. L'umanità di questo club mi ha veramente attirato, soprattutto dopo aver parlato con Stefano Braghin. Il club sapeva che stavo arrivando come mamma, quindi ci sarebbe stata molta organizzazione necessaria intorno a me a causa del mio bambino, ma mi sono sentita supportata qui fin dall'inizio. È un club altamente professionale, che è una delle ragioni per cui ho scelto la Juve. È incredibile quanto si siano sviluppati e quanto ci sia stato di investimento in soli sei anni dall'inizio della squadra»CONSIGLI«Penso che sia importante per le giovani donne essere se stesse, credere nelle proprie capacità e nella propria forza come giocatrici e persone. Non ci sono limiti a ciò che si può realizzare: il calcio femminile sta crescendo sempre di più e ci sono molte opportunità per le ragazze oggi, quindi lavorate sodo, credete nelle vostre capacità: se credete in qualcosa, potete realizzarlo, lavorate sodo e non arrendetevi mai»