La Juventus Women vince 4-0 contro il Pomigliano e Gunnarsdottir commenta così il match sul sito bianconero: "Nel primo tempo non è stata facile: cercavamo il gol, e siamo felici di averlo trovato prima del 45’. Abbiamo cercato a lungo di trovare spazio sul campo ma il Pomigliano ha reso la partita complicata. Nella ripresa abbiamo trovato quegli spazi che cercavamo, giocando per vie laterali e andando in gol: siamo contente per la vittoria".