Corsa e concentrazione in vista del big match contro l'. Laé scesa in campo questa mattina per l'allenamento di rifinitura in vista della partita di Uefa Women's Champions League. Presenti le recuperate Salvai e Gama, mancava però Sara. La centrocampista si é fermata ieri per un problema muscolare e non sarà a disposizione domani sera. Si attendono, per entità dell'infortunio e tempi di recupero, comunicazioni ufficiali del club.