"Dall'Arsenal alla Juventus. Che carriera per questo allenatore australiano: Joe Montemurro dovrebbe essere annunciato ufficialmente come nuovo allenatore della Juventus Women al termine di questa stagione, una volta che sarà formalizzata la fine del suo incaricato all'Arsenal femminile."



Questo è quanto riportato da Optus Sport. Montemurro è un ex giocatore australiano di origini italiane, che peraltro ha svolto principalmente in Italia, tra Potenza e Treviso, la sua vita calcistica da giocatore. Ha iniziato presto ad allenare e si è specializzato nel calcio femminile: guida l'Arsenal dal 2017 e ha vinto il campionato inglese nel 2019.



Nel caso in cui approdasse alla Juve, sostituirebbe Rita Guarino, che avrebbe ancora un anno di contratto col club bianconero.