"Avere la fortuna di incrociare nella propria vita persone che credono in te è tutto ciò che rende realizzabile l’inaspettato. Come un padre, una guida, un maestro! Grazie di tutto Mister, riposa in pace". Così Rita Guarino ha voluto dedicare un momento a Sergio Vatta, scomparso oggi all’età di 82 anni. E' stato un vero e proprio maestro di calcio, il "mago" delle giovanili del Torino, che ha lanciato giovani come Christian Vieri, Roberto Cravero, Gigi Lentini Diego Fuser, Dino Baggio, Benny Carbone. Ma anche allenatore di Andrea Pirlo, Alessandro Nesta, Alessandro Del Piero e molti altri nelle giovanili italiane.