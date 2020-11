L'allenatrice della Juventus Women, Rita Guarino, ha reagito e ringraziato attraverso il proprio profilo Instagram alla nomination ricevuta ieri come miglior allenatrice del calcio femminile FIFA. Queste le sue parole: "Sono fiera e onorata di essere stata nominata per il premio di miglior allenatrice del calcio femminile FIFA. Ringrazio la Fifa per questa nomination, grazie al mio club, la Juventus, grazie al mio staff e a tutti i tifosi. Ma, soprattutto, grazie a tutte le mie calciatrici, loro sono la chiave di ogni successo di un coach".