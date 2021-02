Le parole di Rita Guarino al termine della vittoria della Juventus Women contro l'Empoli: "Era importante ripetere la gara di campionato della scorsa settimana e scendere in campo per fare una buona prestazione. Sbloccarla così, poi, mette in discesa tutta la gara. Vogliamo restare al passo con i nostri obiettivi, stiamo facendo bene, ma, come sempre, tutto quello che abbiamo fatto finora dobbiamo lasciarcelo alle spalle e guardare avanti. Siamo felici di essere ancora in corsa per tutto, dobbiamo continuare come abbiamo fatto fino ad ora. Girelli? Sotto porta è implacabile, il suo segreto è quello di divertirsi e sfruttare al massimo tutte le sue capacità".