Rita Guarino, coach della Juventus Women forte del quarto scudetto su 4 nella giovane storia della squadra, ha parlato al canale Twitch del club bianconero: "Sensazioni emozionanti, come in tutto questo percorso. Questo scudetto arriva dalla costruzione di un progetto che ogni anno ci ha visto protagoniste. Siamo felici e ora, con lo scudetto alle spalle, ci poniamo altri obiettivi. Ci impegneremo al massimo per vincere anche le ultime due partita di campionato e completare l'en plein di 22 su 22".



I PREGI DEL GRUPPO - "Per qualsiasi allenatore è importante avere a disposizione giocatrici con la loro disponibilità. Inoltre siamo tutte motivate per far crescere l'intero movimento del calcio femminile italiano. Quando scendiamo in campo, anche in allenamento, lo facciamo per migliorarci costantemente. E sappiamo che c'è ancora tanta strada da compiere. Che passerà dal sudore e dalle conquiste sul campo. Non si è mai dato abbastanza, questo è il messaggio".