di Marco amato, inviato a Vinovo

Rita Guarino, coach della Juventus Women, ha commentato nel post partita contro la Florentia la prestazione e le voci sul futuro: "Serviva una reazione, rifocalizzarci nell'obiettivo principe di questa stagione: il campionato. Lasciando da parte l'amarezza per la Coppa Italia. La squadra è partita subito forte e direi che sono soddisfatta. Quando vuoi dominare, non puoi abbassare mai l'attenzione e di conseguenza si alzano i ritmi e crei più giocate. Quando ti addormenti un attimo, dai forza alle avversarie"



MOTIVAZIONI - "Dobbiamo ancora vincere lo scudetto. Quando questo accadrà, spero nel più breve tempo possibile, ci sono sempre nuovi obiettivi da raggiungere. Le motivazioni sono dietro ogni sfida, questa è una buona ragione per cercare di superare sempre i propri limiti. Non c'è sempre un avversario, a volte possiamo esserlo noi stessi. L'obiettivo è cercare sempre di migliorarsi"



BONANSEA E STASKOVA - "Due giocatrici differenti. Abbiamo dovuto gestire il recupero di Bonansea, oggi finalmente siamo riusciti a rimetterla in campo, ha fatto un buon minutaggio: il suo valore lo conosciamo. Per quanto riguarda Staskova, deve ancora esprimere totalmente il suo talento ma è evidente che si prospetta una carriera di assoluto rispetto"



GIULIANI - "Ha fatto una grandissima parata, il suo valore non si discute, non è semplice rimanere focalizzate quando la palla è lontana per lunghi tratti di partita"



VOCI DI MERCATO - "Non distraggono, l'obiettivo nella nostra testa rimane il campo. Dobbiamo mantenere alta la determinazione e nulla ci può distrarre"



NAZIONALE - "Per qualsiasi allenatore sarebbe un onore una chiamata della Nazionale. Non è nei miei piani attuali e credo che ci sia un ottimo ct. Non è assolutamente nei miei piani"