Rita Guarino oggi ha vissuto emozioni molto intense sul campo di Monteboro, dove la sua Juventus Women ha dovuto segnare 3 gol nell'ultimo quarto d'ora per ribaltare l'Empoli e vincere 5-4 nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Questo il commento a caldo dell'allenatrice bianconera: "Siamo contenti del risultato, non era scontata una rimonta del genere. Ci portiamo a casa una bella reazione, che ha permesso di recuperare e mantenendo lucidità. Abbiamo subito tre gol e ci sono aspetti che dobbiamo migliorare, specialmente ovviamente sulle palle inattive. Adesso avremo altre due partite non semplici contro un Empoli tenace."