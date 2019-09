Domani si gioca il ritorno dei sedicesimi di finale di Women's Champions League. Queste le parole di Rita Guarino rilasciate al sito ufficiale della Juve: "Siamo consapevoli del valore del Barcellona, ma non per questo dobbiamo pensare che lo 0-2 dell'andata sia un risultato definitivo. Faremo la nostra gara, cercando di migliorare, partendo da quello che comunque ha funzionato: abbiamo mantenuto l’equilibrio e questo è un dato oggettivo dal quale non si può prescindere. Dobbiamo trovare una convinzione in più: quella che possiamo osare. Dobbiamo provarci e cercare di vincere, ben sapendo che se lasci campo il Barcellona non perdona. Nel finale di partita dell'andata si sono aperti più spazi e lì ho notato più intraprendenza da parte nostra e s'è capito quanto pericolose possiamo essere. Quindi, liberiamoci dai timori di abbandonare le zone di copertura e acceleriamo, perché è un atteggiamento che, nonostante i rischi, dà fiducia".