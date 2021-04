Brutte notizie per coach Rita Guarino che a pochi passi dalla fine del campionato perde Aurora Galli per un periodo di circa un mese. Questo il comunicato della Juventus: "Aurora Galli nel corso della seduta di allenamento di ieri ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Gli esami strumentali effettuati al J|Medical hanno escluso fratture, ma hanno evidenziato una distorsione di grado moderato e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo". Tanta sfortuna per la centrocampista che di recente era tornata a disposizione dopo un altro infortunio.