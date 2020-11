"Cos’è peggiore di incontrare le penta campionesse d’Europa delle ultime cinque edizioni? Non avere l’opportunità di giocare certe partite. Se vogliamo essere migliori dobbiamo confrontarci con le migliori". Così Rita Guarino, in un saggio messaggio di incoraggiamento, ha espresso il proprio parere sulla sfida di Champions League che attende la Juventus. Dopo aver beccato il Barcellona al primo turno nella scorsa stagione, le bianconere nel sorteggio odierno hanno pescato il Lione, la più forte squadra in Europa, campione in carica e reduce da cinque titoli di fila. Uno scontro infuocato già nei sedicesimi di Champions League.