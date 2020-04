La coach della Juventus Women Rita Guarino dedica un bel messaggio su Instagram alle proprie calciatrici: "Constatare quotidianamente quanta dedizione, impegno e motivazione ci mettono le ragazze anche di fronte alle difficoltà e alle limitazioni di questo incredibile momento è ciò che mi rende più orgogliosa di loro nel mio ruolo di allenatrice!!! Grazie". Parole importanti di un'allenatrice che ha già fatto la storia della Juve. In due anni e mezzo ha vinto due scudetti e tutti i trofei nazionali possibili: Coppa Italia e Supercoppa italiana. E di certo le calciatrici non hanno la pancia piena, come dimostrano le parole di Guarino.