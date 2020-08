È ufficiale da oggi pomeriggio il calendario della Serie A femminile 2020/21, in cui sarà impegnata la Juventus Women, campione d’Italia in carica, che debutterà contro il Verona. Il tecnico delle bianconere Rita Guarino ha commentato su Instagram i sorteggi: “Nuova stagione, nuovi obiettivi, stessa motivazione”. In preparazione del campionato, la Juve Women sarà impegnata in un torneo organizzata in Francia una settimana prima dell’inizio della Serie A, occasione in cui sfideranno il Lione femminile.