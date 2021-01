Dopo la vittoria larga e netta, 5-0 all'Hellas Verona, Rita Guarino ha parlato così della sua Juventus: "Nel pre-partita ci eravamo dette di fare questo tipo di prestazione, aggressive fin da subito, e le ragazze l'hanno fatto nel migliore dei modi. Cambiando tanto nel secondo tempo certi automatismi sono venuti meno, quindi non era facile riadattarsi a nuovi equilibri, ma le occasioni per concretizzare ancora di più la vittoria ci sono state. Brave comunque a continuare a spingere sull'acceleratore. Sono contenta anche della prova delle più giovani, molto applicate e molto disponibili, e sono scese in campo per dare il proprio contributo alla squadra".