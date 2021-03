Coach Rita Guarino presenta a JTV la partita di domani della Juventus Women contro la Pink Bari: "La squadra sta bene dopo una vittoria preziosa su un campo difficilissimo, ostico per eccellenza perché la Fiorentina è stata la nostra più grande rivale in tutti questi anni, e ha pure fornito un'ottima prestazione contro di noi. Tornare a casa con i tre punti quindi è stato ancora più importante e ci dà ulteriore fiducia".



IL MATCH DI DOMANI - "Dovremmo avere grande rispetto per il Bari che viene qui senza aver raccolto molti punti in questo campionato e potrebbe essere uno scivolone per noi. Dobbiamo affrontare questa gara con la massima concentrazione e serietà, cercando di lavorare per ottenere il massimo del nostro rendimento. La possibile insidia? Un calo di attenzione e di concentrazione contro una squadra in zona retrocessione in seguito alla vittoria sulla Fiorentina. Non dobbiamo distogliere l'attenzione dalla nostra voglia di far bene!".



SU STASKOVA - "Non scopriamo il talento di Andrea contro la Fiorentina, ha tanti margini di miglioramento e porta con sé sia il talento che la voglia di migliorarsi nel quotidiano. Non ha sempre spazi per dimostrare il suo valore, pian piano li troverà. Il fatto che lei abbia fornito una prestazione di questo tipo facendo vedere quanto vale la aiuterà ancora di più anche a convincermi di darle più spazio. Questa è la sfida che ogni giovane deve conseguire: acquisire consapevolezza nei propri mezzi, liberare il proprio talento e mettere in difficoltà l'allenatore".