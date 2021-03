Rita Guarino, coach della Juve Women, ha parlato su JTv alla vigilia della sfida contro il Milan.



MILAN – "La Juve arriva alla gara dopo un percorso netto. Riconosciamo l’importanza della gara, però come detto più volte è comunque una partita difficile, come ce ne sono state e come ce ne saranno altre da qui alla fine del campionato. Noi ci arriviamo con la determinazione di fare il massimo per portare a casa il risultato".



PARTITA SCUDETTO – "Per me è sbagliato. Significherebbe sottovalutare le altre squadre, dobbiamo ancora affrontarle entrambe. Il campionato è ancora lungo, ci sono tante insidie, sarebbe superficiale. Sicuramente col Milan sarà una partita di cartello, bella, dove si affronteranno due squadre che in questo momento hanno fatto un percorso stupendo, ma questo non significa chiudere i conti".



QUALITA' – "Il Milan è una squadra forte in tutti i reparti, costruita per vincere il campionato e non lo nascondono. E' pericolosa in varie soluzioni che possono creare in fase offensiva. Hanno giocatrici di spessore e levatura europea. Direi che è una squadra a cui faremo molta attenzione, dai dettagli alle situazioni di pericolo che possono creare".



ANDATA - "Rispetto all'andata hanno due innesti nuovi, di portata internazionale. Avranno un altro assetto in mezzo, cambierà anche la qualità del loro gioco. Le abbiamo studiate, viste, sarà una squadra, una partita con tanti duelli. Sarà importante vincerli. Sono le partite che fanno bene al calcio, che accendono l'adrenalina, che mettono in campo 22 giocatrici di assoluto valore. Chi le vede potrà nutrire maggior interesse per questo sport".