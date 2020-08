Queste le parole di Rita Guarino, allenatrice dalla Juventus Women, dopo l'amichevole vinta ieri 6-1 contro la Florentia San Gimignano: "Emozionante rivedere le ragazze in campo, anche se solo in amichevole. Non giocavamo partite da cinque mesi, quindi è stato meraviglioso. C’era anche voglia di trovare condizione, e abbiamo avuto ottime risposte su tutti i concetti sui quali stiamo lavorando. A breve ripartirà il campionato, quindi continuiamo a mettere carburante per trovare la condizione e il ritmo gara". Condizione da ritrovare per il 22 agosto, quando partirà la Serie A femminile 2020-2021.