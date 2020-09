Coach Rita Guarino ha parlato così dopo la vittoria della Juventus Women sul San Marino: "Sapevamo di affrontare una squadra che si sarebbe difesa per tutta la partita, giocando le proprie chance sulle ripartenze. Per noi era importante avere la pazienza di affondare il colpo. Occasioni ce ne sono state tante più del preventivato, e vanno sfruttate con una cattiveria agonistica superiore a quella fatta vedere oggi. So che le ragazze possono fare più di questo, l'atteggiamento in queste situazioni deve essere un altro. Al rientro spero di avere tutte le ragazze sarà importante affrontare la partita contro il Milan nel migliore dei modi".