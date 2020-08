Rita Guarino, allenatrice della Juve Women, commenta al sito ufficiale delle bianconere il successo per 2-0 ottenuto nella prima giornata di Serie A contro il Verona: "Era importante partire col piede giusto con la conquista dei tre punti in un campo non facile come quello di Verona e in un periodo in cui le temperature alte si fanno sentire soprattutto ora che siamo all'inizio e la condizione non è al 100%. Sono contenta del risultato e di aver dato la possibilità ad Alice Berti di fare il suo esordio in Serie A. Ci teniamo stretti questi tre punti e iniziamo a pensare alla prossima".