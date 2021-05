Ha chiuso la sua vincente parentesi in bianconero con un record mostruoso. Rita Guarino, coach delle Juventus Women, ha utilizzato i suoi canali social per ringraziare tutto l'ambiente di quanto fatto in questa stagione: "Mancava solo la firma in questo straordinario quadro per trasformarlo in un capolavoro #unbeatable Orgogliosa di queste ragazze e di questo staff. Grazie di cuore anche ai nostri tifosi #finoallafine".