Alla vigilia della partita di alta classifica tra Juventus Women e Sassuolo, l'allenatrice delle bianconere, Rita Guarino, è intervenuta ai microfoni di JuventusTV per presentare il match. Questo uno stralcio delle sue parole: "Stanno dimostrando di meritare l'alta classifica e di stare nella posizione che occupano attualmente. È una squadra composta in prevalenza da calciatrici giovani che si adattano bene ad un'organizzazione di gioco votata alle ripartenze. Sono tecniche e sanno sfruttare il fraseggio ma non disdegnano le giocate verticali, quindi possono sempre metterti in pericolo".