Rita, coach delle, è intervenuta ai microfoni di Juventus Tv per presentare la sfida di domani contro il. Sfida che potrebbe regalare lo scudetto alle bianconere: "Affrontiamo questa vigilia con la massima serenità, come sempre. Focalizzate sull'obiettivo che andrebbe a concretizzare un percorso straordinario compiuto dalle ragazze. Siamo determinate a voler fare risultato".NAPOLI - "Arriva qui con l'entusiasmo di aver vinto in maniera importante uno scontro diretto e consapevole che ha bisogno di punti per salvarsi. Cercheranno di impedirci di festeggiare. Dovremo stare attente perché sarà un Napoli determinato"APPROCCIO - "Forte da subito, l'atteggiamento degli ultimi incontri è un buon segnale dello stato di forma della squadra"GOL - "Siamo state altalenanti in fase finalizzativa, i segnali dati in casa sono sempre stati forti in termini di reti".