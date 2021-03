Rita Guarino, coach della Juventus Women, parla a JTV alla vigilia della trasferta di campionato contro la Fiorentina, che arriva dopo la sconfitta con la Roma nella semifinale di andata di Coppa Italia femminile: "Questa settimana abbiamo lavorato e ci siamo lasciate alle spalle la sconfitta, arrivata in una partita in cui si è chiuso solo un primo tempo e si giocherà nei 180′. Abbiamo focalizzato subito l’attenzione sulla Fiorentina".



NON È LA PRIMA VOLTA - "Anche in altre occasioni non abbiamo espresso al meglio le nostre qualità, soffrendo pur non perdendo punti. Settimane che hanno messo alla prova la nostra capacità di reazione e di andare sopra gli errori e compattarci per ritrovare la miglior condizione".



DOMANI - "Quella contro la squadra viola sarà come tutte quelle che abbiamo disputato contro di loro, una sfida combattuta. In tutti questi anni loro sono sempre state le nostre migliori antagoniste, abbiamo sempre giocato partite che hanno reso omaggio allo spettacolo del gioco. Perciò mi aspetto un match acceso nonostante i tanti punti che ci separano, la situazione di classifica attuale non significa che la qualità del gioco di Juve e Fiorentina sia così distante".



CHE AVVERSARIA SARÀ - "Non so esattamente cosa aspettarmi da loro. Scenderanno in campo per fare la loro partita e cercare di prenderci dei punti. La sfida con la Juve rappresenta una partita di cartello, in cui vorranno dare il 100%".



SENZA BONANSEA - "Quando ci sono assenze così importanti bisogna ricompattarsi e cercar di non far sentire la sua mancanza, gestendo la gara con una coralità maggiore rispetto a quanto facciamo di solito".



IL LIETO ANNUNCIO DI HURTIG - "Mi sento di farle le congratulazioni per questo splendido evento che nascerà a casa sua e della moglie, e siamo tutti molto felici. Il fatto che lei ne abbia parlato attraverso i nostri canali significa che la Juventus è casa sua e che è libera di esprimere la sua vita e condividerla con noi. Questo fa enormemente piacere".