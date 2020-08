Sabato contro il Verona, la Juventus Women è pronta a tornare in campo in partite ufficiali, dopo il lockdown e l'interruzione del campionato che ha portato in dote la vittoria del terzo scudetto consecutivo. Ora è tempo di cominciare la Serie A 2020-21. E l'allenatrice Rita Guarino ha voluto caricare l'ambiente con un tweet in proposito. Un tweet molto... preciso: "Torneremo in campo per la prima partita ufficiale dopo 182 giorni!". A livello non ufficiale, le bianconere hanno invece disputato quattro amichevoli, vincendone tre e perdendo solo contro il Lione campione d'Europa.