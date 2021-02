Il commento a caldo di Rita Guarino ai canali ufficiali della Juventus dopo la convincente vittoria delle sue Women contro l'Empoli in campionato: "Oggi abbiamo imposto sin da subito il nostro gioco, ma nel primo tempo non siamo state brave a sfruttare tutte le occasioni da gol che abbiamo creato. Nel complesso, però, siamo soddisfatti della prestazione e dell’attenzione che abbiamo messo in campo per tutto l’arco dell’incontro, soprattutto tenendo in considerazione il valore indubbio delle nostre avversarie. Siamo, inoltre, molto contenti di aver festeggiato la centesima gara del nostro gruppo in tutte le competizioni con una bella vittoria. Stiamo portando avanti un bellissimo percorso e questi numeri ne sono la concreta dimostrazione"