La Juventus Women ha dato seguito al successo in Supercoppa Italiana battendo 5-1 in Coppa Italia il modesto Pomigliano. Una vittoria che proietta le bianconere ai quarti di finale della coppa nazionale, di cui proprio la Juve è campione in carica. Questo il commento di coach Rita Guarino: "Siamo contenti di aver superato il turno, non era semplice focalizzarsi subito dopo l'importante vittoria in Supercoppa. Abbiamo dato anche la possibilità alle più giovani di fare esperienza in una partita che ci dà anche indicazioni per il futuro".