Le parole di Rita Guarino alla vigilia della semifinale di Supercoppa della Juventus Women contro la Roma: "La squadra l'ho ritrovata bene e motivata. Sanno che ci aspetta un periodo intenso, con gare importanti. Va bene partire subito giocandosi un torneo: ci aspetta una semifinale importante e questo motiverà la squadra. Pedersen è stata via parecchio tempo e l'ho trovata bene, è una giocatrice che non molla mai e anche in isolamento ha trovato la forza per non perdere la condizione. Purtroppo non avremo Giuliani e Cernoia a disposizione e non prenderanno parte alla gara. La partita di campionato contro la Roma è stata archiviata e appartiene al passato, ora guardiamo alla Roma nel 2021 e dovremo essere brave ai dettagli. È importante l'ingresso di due Under 19 e questo premia la loro grande voglia, hanno qualità e talento: giusto premiarle. Domani è come una finale, ci si gioca il tutto per tutto, ci vuole massima attenzione ai dettagli".