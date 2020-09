Rita Guarino, tecnico della Juventus Women, ha parlato a Juventus TV presentando la sfida contro il San Marino: “Il 4-3 contro l’Empoli lascia sicuramente tre punti fondamentali contro un avversario che ci ha messo parecchio in difficoltà, e poi sicuramente ci lascia lo spirito con il quale abbiamo affrontato prima lo svantaggio, e poi quando l’Empoli ha pareggiato nei minuti finali. Dobbiamo analizzare i nostri errori, cercare di migliorarsi di volta in volta, siamo qui per crescere. La partita ha portato con sé parecchi errori su cui lavoreremo”



SU LUNDORF – “Come già detto ha bisogno di giocare per trovare la confidenza con la squadra, con un modo diverso di giocare rispetto a quello da cui proviene, bisogna avere pazienza e fiducia. Non è stata brillante la sua partita, però ha dimostrato di avere potenzialità e noi dobbiamo essere bravi ad aiutarla a crescere”



SUL SAN MARINO – “Noi come tutte le partite dobbiamo pensare a noi stessi e con quale approccio dobbiamo scendere in campo per dare sempre il massimo. Dobbiamo riscattare gli errori della partita precedente per cercare di premere fin dal primo minuto”



SULL’APPROCCIO – “Non si tratta di subire o fare gol, ma dell’atteggiamento con cui noi combattiamo su ogni pallone, sia sulla riconquista, sia sulla gestione palla, sia su quanto finalizziamo rispetto allo sviluppo del gioco. Mi aspetto l’atteggiamento di chi vuole padroneggiare la partita”



SUGLI INFORTUNI – “Servirà la forza della squadra, in altre occasioni hanno saputo ricompattarsi senza far sentire la mancanza di pedine importanti della nostra squadra. In questo momento abbiamo fuori Salvai, Gama e Alves, e quindi dovranno ricompattarsi per far sentire il meno possibile la loro mancanza”.