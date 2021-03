Commentando la vittoria per 2-1 sul campo della Fiorentina , Ritaha voluto complimentarsi con le sue ragazze: "​Siamo ovviamente contente di questa vittoria. È stata una vittoria importante contro una Fiorentina che ha dato tutto, ma siamo state brave e lucide a mantenere la concentrazione per 90 minuti. Abbiamo avuto anche diverse occasioni per rendere un po' meno sofferta la gara, ma non le abbiamo sfruttate. Faccio i complimenti comunque alla squadra che ha portato a casa un risultato molto importante".