Il commento di Rita Guarino ai canali ufficiali della Juventus Women dopo la sconfitta per 2-1 nella semifinale d'andata di Coppa Italia femminile contro la Roma: "Bisogna fare i complimenti alla Roma, che ha disputato una un'ottima partita portando a casa il risultato. Noi non siamo state brave come al solito a fare il nostro gioco con tranquillità e pazienza e non abbiamo sfruttato le occasioni. La partita è stata in equilibrio, ma non sempre abbiamo espresso tutta la nostra qualità e contro una squadra come la Roma è importante la continuità nell'arco dei 90 minuti. Ora il pensiero è rivolto alle nostre giocatrici infortunate, attendiamo di capire nei prossimi giorni l'entità del danno. Speriamo si possano recuperare. Ora reagiremo con il lavoro, cercando di capire i nostri errori e migliorare".