di Marco Amato, inviato a Vinovo

Rita Guarino, coach delle Juventus Women, è intervenuta ai microfoni nel post Juve-Inter, ultima partita per lei in bianconero: "Tantissime emozioni, profonde, è chiaro che l'ultimo giorno è sempre quello più emozionante. Bisogna riavvolgere il nastro e ripercorrere la strada fatta, una grande strada, non ci lasciamo nessuna cosa intentata. Ci siamo sempre impegnate al massimo per dare lustro al calcio femminile e ai colori che indossiamo"



PROGETTO WOMEN - "Un passo necessario affinché il calcio femminile, e tutto il movimento sportivo femminile, affinché le donne vedano realizzato il loro futuro"



4 ANNI FA - "4 anni fa partiva il progetto, si partiva con l'idea in breve tempo di migliorarsi, ma tutto questo non ce lo aspettavamo"



MERITI - "Il merito è aver sempre dato me stessa, anche nei momenti che non si vedono. Nel cercare di far dare il massimo a tutte, momenti significativi che appartengono al dietro le quinte. Ma senza la disponibilità di chi collabora questo non avverrebbe, per questo lascio spazio e merito a chi mi sta intorno. Questa è stata la forza di questo gruppo: l'unione di intenti e rapporti veri"



MOMENTI - "Diversi momenti duri, soprattutto quando le cose non giravano, per esempio nel secondo anno. Nella prima stagione abbiamo vinto 17 gare e poi infortuni e calo generale ci ha portato a giocare lo scudetto in uno spareggio quando eravamo sopra. L'anno successivo abbiamo perso la Supercoppa, non abbiamo passato il turno in Champions e anche il campionato non andava benissimo. Questi sono stati i momenti più duri da cui è nata la vera rivoluzione, abbiamo fatto un salto di qualità a livello mentale pazzesco. Quelle sconfitte sono state lo schiaffo che ci ha risvegliato"



AGNELLI - "Il presidente è una persona lungimirante, ha sempre accolto il calcio femminile come una sfida, non ha solo aperto una sezione femminile, ci ha creduto dal primo giorno e continua a farlo. Ora si chiude il ciclo con me, per volontà loro perché la loro volontà è aprirne un altro. Le idee sono molto chiare a tutti e si lavorerà in parallelo per questo sport"



FUTURO - "Spero che un nuovo ciclo si apra presto, c'è voglia di continuare a contribuire per fare qualcosa per il calcio femminile che è lo sport che amo"