Ritaha commentato la partita vinta dalla Juventus Women contro la Pink Bari con l risultato di 9 a 1 . Queste le sue parole: "A tratti abbiamo espresso un buon gioco., nel primo tempo potevamo ampliare il vantaggio, abbiamo mosso bene la palla, anche di fronte a delle difficoltà di questo tipo abbiamo la pazienza di muovere palla"GIRELLI - "nel primo tempo e per un'attaccante il gol è importante e ci teneva a farlo. Ha avuto la pazienza di aspettare il momento giusto"SOSTA - "Lavoreremo poco. Abbiamo una settimana corta poi le ragazze partono per le nazionali, non le vedrò per 10 giorni e avrò una settimana corta per preparare la partita con il Sassuolo"ROTAZIONI - "Sottolineo le prestazioni di tutte, nel quotidiano si impegnano tantissimo e avere la possibilità di mettersi in mostra in partita è importante. Questo significa far parte di un gruppo, avere un obiettivo comune. Significa che. Quando chiamate in causa rispondono presente. Quando ti alleni con giocatrici di esperienza metti in magazzino concetti importanti che fanno crescere"RISCHIO RELAX - "Non ci adagiamo, non c'è il rischio di adagiarsi, mai.. Vuol dire che abbiamo fatto bene fino adesso, ma abbiamo ancora tante partite. Avremo il Sassuolo che sta dimostrando di meritare il terzo posto e sarà una trasferta insidiosa contro una squadra che gioca bene.