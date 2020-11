La Juventus Women ha cominciato nel migliore dei modi il percorso in Coppa Italia. Queste le parole di Rita Guarino rilasciate al termine del match: "Sono contenta dell'approccio alla gara, abbiamo chiuso la partita in 15 minuti e questo ha dato l'opportunità di gestire e far giocare con più continuità chi aveva trovato poco spazio e soprattutto far giocare le giovani e far esordire Caiazzo, alla prima assoluta con la prima squadra. Un buon bilancio in una gara mai messa in discussione in un campo non facile".