Le parole di Rita Guarino, dopo la vittoria nel Derby d'Italia contro l'Inter per 3 a 0, sul sito ufficiale della Juventus: "Abbiamo avuto nel primo tempo difficoltà a concludere le azioni offensive - l'analisi di coach Guarino -. Ci è mancata cattiveria sotto porta sia nelle scelte che nel chiudere le azioni. Poi è venuta fuori la qualità e siamo riuscite a sbloccarla nel migliore dei modi. Non penso fossimo stanche, avere partite in più sulle gambe ti permette di avere anche più ritmo".