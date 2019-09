Rita Guarino, tecnico della Juventus Women, ha commentato la sconfitta contro il Barcellona, che è costata alle ragazze bianconere l'eliminazione dalla Champions League nei sedicesimi di finale, ai microfoni di Juventus.com. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo alzato l'asticella europea, che si alza già con un avversario così importante come il Barcellona. Il livello era alto e penso che la mia squadra si sia ben comportata nel corso delle due gare. Oggi abbiamo cercato di avere più coraggio rispetto all'andata, soprattutto nei 20 minuti iniziali, poi abbiamo subito la loro manovra e questo ci ha portato ad abbassare un po' il baricentro. L'approccio è stato quello richiesto. In un paio di occasioni saremmo potute passare in vantaggio e magari avremmo visto un'altra partita, poi, contro una squadra così forte, se perdi un attimo l'attenzione al particolare, paghi. L'importante però era restare in partita per tutta al gara e così è stato".