RIta Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di JTV: "I 600 giorni d'imbattibilità? Non amo i numeri, ma soprattutto non amo guardarmi indietro. Tutto quello che abbiamo fatto sinora non conta se non portiamo avanti gli stessi risultati. È però un numero importante che ci dice quale percorso abbiamo intrapreso sinora e che ci dà maggiore consapevolezza. Ma dobbiamo tenere i piedi ben saldi a terra e continuare a lavorare per intraprendere una squadra sempre più vincente".

LA CHAMPIONS LEAGUE - "È un capitolo totalmente a parte. La formula della competizione non ci fa partite avvantaggiate. Vedremo il sorteggio, analizzeremo la squadra avversaria e cercheremo di capire a che punto siamo e come poter affrontarla. Cercheremo di fare sempre meglio ma, ahinoi, il sorteggio giocherà un ruolo fondamentale".