Julia Grosso ha parlato della conquista dello scudetto con la Juventus Women sul canale Twitch del club bianconero. Ecco il commento della giovane centrocampista canadese: "Mi sento bene, sono molto contenta perché tra due settimane ci giocheremo un altro trofeo (la Coppa Italia in finale contro la Roma, ndr.). Sono onorata di essere qui e le mie compagne di squadra sono fantastiche, siamo come una famiglia. Per me è una sensazione bellissima".