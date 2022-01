Sabato la Juventus Women giocherà a Frosinone la finale di Supercoppa contro il Milan. In questo contesto, c'è stata l'occasione per un incontro decisamente particolare. Come documentato dai social della società, infatti, la nuova calciatrice delle Women, Julia Grosso, ha scattato una foto insieme all'ex calciatore della Juve, oggi allenatore del Frosinone, Fabio Grosso.