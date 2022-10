Juliaha parlato ai microfoni di JTV per commentare la vittoria dellaincontro lo– "Sono molto orgogliosa di questa squadra. Dopo il primo tempo abbiamo giocato insieme, sapevamo cosa dovevamo fare. Nella ripresa siamo uscite e abbiamo offerto una grande prestazione ottenendo i tre punti. Sono davvero fiera".– "Sapevamo che lo Zurigo avrebbe offerto una grande prova difensiva, è una squadra ben strutturata dietro. All'intervallo ci siamo parlate, sapevamo cosa bisognava fare per scardinare la loro difesa. Loro sono molto organizzate ma nella ripresa siamo cresciute molto".– "Importantissima. Abbiamo iniziato bene la settimana. Vincere in Europa ci dà molta fiducia e speriamo ci aiuti per fare una stagione positiva".– "Non vedo l’ora, questo è stato solo un assaggio di quello che sarà. Il nostro stadio è un po’ più grande, sarà bellissimo".