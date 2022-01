Le parole di Julia Grosso ai canali ufficiali bianconeri, dopo la partita tra Inter e Juventus Women:



"Mi piace lavorare con le ragazze, è fantastico e mi piace come gioca la squadra. Vogliamo sempre avere il pallone e questo mi piace. Oggi mi sono trovate molto bene con Sofie. Non vedo l'ora arrivi la prossima partita, ogni avversario dà qualcosa di diverso e non vedo l'ora di affrontare nuove sfide".