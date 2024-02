Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato di Sara Gama prima di Italia-Irlanda, amichevole della Nazionale femminile. Sarà l'ultima partita con la nazionale della giocatrice della Juventus Women. Queste le parole di Gravina a Rai Sporti: "Sara Gama è un simbolo per tutto il calcio italiano. Si tratta di una donna e di una calciatrice straordinaria, sia sul piano umano che professionale. Le sue 140 presenze in Nazionale sono la rappresentazione migliore della sua professionalità e del suo spirito di sacrificio. Fuori dal campo, invece, è stata una protagonista instancabile nel cercare di catalizzare le attenzioni della politica per le pari dignità di diritti del calcio femminile."