Successo per le ragazze della nostra #Under10 guidate da Mister Garello

Campionato primi calci 8 anni

Juventus U10- CBS 8-2 pic.twitter.com/Kn9JbRNqS5 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) November 27, 2021

La Juventus coltiva il suo vivaio fin dai primi anni di età, non solo per quanto riguarda i bambini ma anche le bambine. La formazione Under 10 della Juve Women ha riportato un largo successo nel proprio campionato e qui di seguitopubblicato dalla stessa società bianconera sui propri social ufficiali: